Семья предполагаемого террориста в США надеется на справедливое расследование

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Семья предполагаемого террориста в США надеется на справедливое расследование

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Фото:© Twitter/ABC News

Родные молодого человека, подозреваемого в устройстве взрыва на автовокзале на Манхэттене, "убиты горем из-за заявления, которое сделали в отношении члена их семьи".

Семья подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке сделала заявление, в котором выразила надежду на то, что система правосудия сможет найти правду. Об этом сообщает ABC News.

— Мы убиты горем и насилием, которое было нацелено на наш город сегодня, а также заявлениями, сделанными в отношении члена нашей семьи, — заявила семья 27-летнего Акайеда Уллы.

Полиция подозревает Акайеда Улла в том, что он устроил теракт на Манхэттене. После взрыва мужчину сразу же арестовали и отправили в больницу, так как тот был ранен. Чуть позже издание New York Daily сообщило, что молодой человек признался в том, что совершил атаку, чтобы отомстить за недавние действия Израиля в секторе Газа.

— Нас также возмущает поведение сотрудников правоохранительных органов, которые на холоде удерживали детей в возрасте от четырёх лет и которые задержали подростка-школьника, чтобы допросить его без адвоката, без его родителей, — сказано в заявлении. О каких детях и каком подростке идёт речь, не уточняется.

По словам семьи, правоохранительные органы совершают не те действия, которые они ожидают от системы правосудия. Но они надеются, что власти найдут правду, стоящую за этой атакой, и что в конечном итоге они смогут узнать, что произошло в день взрыва.

Напомним, в понедельник произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва и три человека получили лёгкие ранения.

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