Опубликовано письмо Филарета к Русской православной церкви за границей

Это послание стало попыткой патриарха выйти из кризиса, в который ранее он завёл себя неканоническими решениями.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря опубликовал в "Фейсбуке" письмо патриарха Филарета к главе РПЦЗ Илариону. По утверждению Зоря, оно было отправлено в тот же день, что к РПЦ.

В письме Филарет просит исключительного признания самостоятельности Украинской православной церкви у первоиерарха Русской православной церкви за границей Илариона.

— Как видно из этого письма, патриарх Филарет изначально в переговорах имел в виду именно признание автокефалии Украинской православной церкви, а не присоединение к Московскому патриархату (как пытались трактовать его письмо к РПЦ противники). Учитывая, что РПЦЗ является составной частью РПЦ, это письмо было хорошо известно в Москве накануне Архиерейского собора, что исключает мысль, будто там не знали, каковы желания патриарха Филарета, — отметил Зоря.

Он добавил, что все попытки "промосковских информационных слуг" переиначивать письмо как просьбу об автокефалии — смешные и нелепые, так как сама структура официально не просит об этом.

По словам Золя, данное письмо стало для Филарета попыткой выйти из кризиса, в который ранее он завёл себя тем, что отрицал все решения об анафеме и запретах и дал положительный ответ на соборное обращение по автокефалии Церкви на Украине.

Напомним, Филарет обращался к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания независимой Украинской православной церкви.

В 1997 году его отлучили от церкви Московской патриархии и предали анафеме за раскольническую деятельность после того, как он стал главой новой неканонической религиозной организации "Украинская православная церковь Киевского патриархата".