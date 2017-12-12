Евкуров: Возвращающиеся в Россию из ИГИЛ будут отвечать на родине по закону

Глава Ингушетии добавил, что российскими детьми, которых удалось вернуть на родину, будут заниматься их родные.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что республика готова принять возвращающихся на родину жителей, ранее примкнувших к вооружённым формированиям на Ближнем Востоке, но они должны понимать, что им предстоит ответить за свои поступки перед законом. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы в республике готовы принять заявления от них самих или их родственников, но они должны понимать и быть готовыми к тому, что на родине их всех ждёт разбирательство по закону, — сказал он.

Глава Ингушетии также сообщил, что российскими детьми, которых удалось вернуть на родину, будут заниматься их родные и органы опеки и попечительства.

Напомним, что в понедельник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии. Ранее, 6 декабря, Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.