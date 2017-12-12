В США 18-летнего жителя Хьюстона арестовали по подозрению в терроризме

Арестованный распространял инструкции о том, как создать автомат АК-47 или винтовку АR-15 и избежать обнаружения со стороны властей.

В США 18-летний житель Хьюстона Каан Серкан Даммларкая был арестован по обвинению в незаконном распространении инструкций по производству взрывчатки и попытке оказать материальную поддержку ИГИЛ. Об этом сообщает Fox26.

В начале августа 2017 года Даммларкая, предположительно, начал общаться в Cети с агентами ФБР, работавшими под прикрытием. Молодой человек поделился намерениями поехать за границу сражаться на стороне ИГИЛ* или совершить теракт в США.

Он распространял инструкции о том, как собрать автомат АК-47 или винтовку АR-15 и избежать обнаружения со стороны властей и, предположительно, предоставил формулу пероксида ацетона предполагаемым сторонникам террористов.

Даммларкайе грозит до 20 лет лишения свободы.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.