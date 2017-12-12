Заседание суда по делу Хорошавина перенесли на 13 декабря из-за неявки адвоката

Ольга Артюкова должна закрыть больничный лист 12 декабря и вылететь на Сахалин для участия в процессе.

Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, перенесено на 13 декабря на 11 утра по местному времени. Такое решение было принято в связи с болезнью адвоката подсудимого и неявки его в суд.

— Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова должна закрыть больничный лист 12 декабря. В этот же день она планирует вылететь на Сахалин и продолжить участие в заседаниях суда, — пояснил представитель защиты суду.

Напомним, Хорошавина задержали и сняли с поста губернатора Сахалинской области в 2015 году в связи с утратой доверия. Экс-чиновника и его подчинённых обвиняют в получении взяток на 522 миллиона рублей.