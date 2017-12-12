Apple запустила предзаказ приложений в App Store

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Apple запустила предзаказ приложений в App Store

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Деньги c пользователей списывать не будут до тех пор, пока приложение не будет установлено.

Американская компания Apple запустила функцию, позволяющую пользователям предзаказывать приложения в магазине App Store. Об этом сообщает The Verge.

Разработчики могут размещать свои приложения в App Store за 90 дней до их релиза. Таким образом, у пользователей появилась возможность предзаказа — приложение будет автоматически установлено на устройство после официального выхода.

Разработчики могут предлагать к предзаказу как бесплатные, так и платные приложения.

Деньги c пользователей списывать не будут до тех пор, пока приложение не будет установлено.

Новая функция доступна на iOS, macOS и tvOS.

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