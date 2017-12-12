Судья посоветовала Манафорту не общаться со СМИ

Бывший глава предвыборного штаба Трампа должен воздерживаться от общения с прессой, которое может навредить его праву на справедливое судебное разбирательство.

В понедельник федеральный судья вынес строгое предупреждение бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Об этом сообщает Reuters.

Манафорт должен воздерживаться от общения с прессой, которая может навредить его праву на справедливое судебное разбирательство.

Поводом для предупреждения стала заметка Манафорта, которая на прошлой неделе была опубликована в украинской англоязычной газете Kyiv Post, в которой отмечается значимость политической деятельности Манафорта на Украине.

Напомним, в адрес Пола Манафорта и его делового партнёра Рика Гейтса были выдвинуты обвинения по 12 пунктам. В частности, их обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности на территории США.