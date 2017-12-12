Бразильянка сделала аборт в Колумбии, чтобы избежать наказания на родине

Местная жительница решила избавиться от ребёнка, чтобы обеспечить достойную жизнь двум маленьким сыновьям.

Бразильянка Ребека Мендес обратилась к местным властям с просьбой сделать аборт, однако Верховный суд ей отказал. Тогда женщина решила провести процедуру в Колумбии, сообщает The Associated Press.

Аборт в Бразилии, где проживает самое большое население римских католиков и быстро растущих евангельских конфессий, является законным лишь в трёх случаях: когда жизнь женщины находится в опасности, если она была изнасилована или у плода есть внутриутробный порок развития.

У 30-летней Мендес же всё было в порядке. Она решилась на процедуру из экономических соображений. Женщина одна растит двух сыновей, и рождение третьего малыша разрушило бы многие её мечты. Ей бы не удалось построить карьеру, чтобы дать лучшую жизнь своим детям.

Активисты Бразилии надеятся, что рассказ этой женщины поможет легализовать аборты в стране. Интересно, что Мендес искала место, чтобы сделать аборт, не нарушая закона, и даже не думала проводить нелегальную процедуру, как это делают ежегодно тысячи бразильских женщин.

По оценкам экспертов, от 400 000 до 800 000 женщин в стране делают аборты, причём почти все — незаконно. Многие из них потом либо погибают, либо попадают в тюрьму.