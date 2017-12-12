Жительница США несколько месяцев жила с останками расчленённого ею мужа

Жительница американского штата Огайо Маршия Юбенк несколько месяцев жила с его останками расчленённого ею мужа. Об этом сообщает News 5 Cleveland.
Сын Юбенк учуял трупный запах и увидел личинок. Разложившиеся останки были найдены после того, как он обратился в полицию.
Медицинская экспертиза показала, что останки принадлежат 54-летнему Говарду Юбенку, супругу, Маршии.
Маршия Юбенк была арестована, женщине предъявили обвинения в убийстве.
Женщина призналась, что убила супруга выстрелом в голову, после чего расчленила его тело электропилой.
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