Жительница США несколько месяцев жила с останками расчленённого ею мужа

Женщина призналась, что убила супруга выстрелом в голову, после чего расчленила его тело электропилой.

Жительница американского штата Огайо Маршия Юбенк несколько месяцев жила с его останками расчленённого ею мужа. Об этом сообщает News 5 Cleveland.

Сын Юбенк учуял трупный запах и увидел личинок. Разложившиеся останки были найдены после того, как он обратился в полицию.

Медицинская экспертиза показала, что останки принадлежат 54-летнему Говарду Юбенку, супругу, Маршии.

Маршия Юбенк была арестована, женщине предъявили обвинения в убийстве.

Женщина призналась, что убила супруга выстрелом в голову, после чего расчленила его тело электропилой.