В КНДР заявили об одержанной над США победе в политическом противостоянии

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В КНДР заявили об одержанной над США победе в политическом противостоянии

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Фото: ©  REUTERS/Pierre Albouy/File Photo

В постоянном представительстве КНДР при ООН заявили, что "обличают и решительно осуждают" заседание Совбеза на тему прав человека в Северной Корее.

Власти КНДР считают, что страна одержала победу над США и их союзниками в "политическом и военном противостоянии". Об этом заявили в постоянном представительстве КНДР при ООН на фоне проведения заседания Совбеза на тему прав человека в Северной Корее.

— Мы обличаем и решительно осуждаем это заседание, являющееся актом отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто стала ядерной державой, — сказано в заявлении.

В документе также отмечено, что США и другие "враждебные силы не смогут запугать" КНДР обсуждением в Совбезе вопросов, связанных с правами человека.

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