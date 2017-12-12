Крымский отель признали лучшим местом для отдыха в мире

Читайте также

Крымский отель признали лучшим местом для отдыха в мире

996

Фото: © Mriya Resort & SPA

Комплекс Mriya Resort & SPA завоевал первое место в номинациях "Ведущий мировой курорт для отдыха — 2017" и "Лучший в мире оздоровительный курорт".

Крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA завоевал первое место в номинациях "Ведущий мировой курорт для отдыха — 2017" и "Лучший в мире оздоровительный курорт" на всемирной премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards. Об этом сообщается на сайте отеля.

Как отметил генеральный директор отеля Грант Бабасян, за престижной премией стоят более 119 тысяч постояльцев отеля, благодаря которым администрации удалось достичь такого выдающегося результата.

Церемония вручения премии состоялась на острове Фукуок во Вьетнаме.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!