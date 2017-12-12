Стоимость нефти Brent превысила отметку в $65 за баррель

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Стоимость нефти Brent превысила отметку в $65 за баррель

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь возросла на 0,52 процента.

Согласно данных торгов на Лондонской бирже, стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель.

По состоянию на 05:25 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь выросла до 65,24 доллара за баррель, что составило 0,52%.

Определённое давление на ценовые показатели чёрного золота оказывают данные о росте буровых установок в США. По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в стране по итогам прошлой недели выросло на две штуки. Таким образом их количество увеличилось до 931 единицы.

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