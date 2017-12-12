Одна из коммун Венесуэлы выпустила собственную валюту

Паналь с изображением Уго Чавеса будет использоваться во внутрикоммунальных расчётах.

Власти коммуны Паналь-2021 района Катии в Каракасе решили выпустить собственную валюту. Об этом говорится в сообщении администрации коммуны в "Твиттере".

— В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила имени Алексиса Виве вводит с сегодняшнего дня в обращение коммунальную валюту паналь, — сказано в сообщении .

На новой валюте будет изображён бывший президент страны Уго Чавес, она будет использоваться во внутрикоммунальных расчётах. Первой такой операцией стала продажа собственного риса, который собрали в той же коммуне.