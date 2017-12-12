Кабмин выделил 445 млн рублей на лекарства для льготников в регионах

Решение направлено на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания для детей-инвалидов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объёма субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

В III квартале 2017 года количество граждан, которые имеют право на получение социальной помощи от государства, увеличилось на 101,43 тысячи человек. В связи с этим объём бюджетных отчислений был увеличен на 445,23 млн рублей.

Решение направлено на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания для детей-инвалидов.

Ранее Лайф сообщал, что правительство выделило деньги на повышение зарплаты работников культуры.