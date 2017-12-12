Лавров обсудил с главой МИД Китая проблему Северной Кореи и ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И проблему КНДР и ситуацию в Сирии.
— Министры иностранных дел обменялись мнениями о нынешней ситуации на Корейском полуострове, о сирийском вопросе и важных моментах, представляющих общий интерес, — говорится в сообщении МИД Китая.
На встрече Ван И выразил готовность Пекина подготовить двусторонние дипломатические контакты на 2018 год и поспособствовать достижению ещё больших успехов в двусторонних отношениях.
Напомним, двусторонняя встреча Лаврова с китайским дипломатом состоялась 11 декабря в Нью-Дели в рамках 15-й встречи глав внешнеполитических ведомств в формате Россия — Индия — Китай.
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