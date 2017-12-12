В Минфине рассказали об индексации зарплаты бюджетникам на 4%

На повышение зарплат бюджетникам на 4% в 2018 году из федерального бюджета России будет выделено 32,5 млрд рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru".

— В бюджете заложена индексация зарплат бюджетников на 4% ежегодно. В 2018 году на эти цели предусмотрено 32,5 млрд рублей, — сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на представителя Министерства финансов РФ.

Отмечается, что в 2019 и 2020 годах зарплаты бюджетникам также будут проиндексированы на федеральном уровне на 4%.

Ранее Лайф сообщал, что кабмин одобрил повышение зарплат сотрудников федеральных учреждений на 4% в 2018 году.