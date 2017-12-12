Снегопад нарушил автобусное сообщение между Биробиджаном и Хабаровском

Также в Сахалинской области из-за непогоды были перекрыты четыре участка автодорог регионального значения.

В Хабаровском крае из-за циклона и его последствий перекрыта часть федеральных трасс, переправа и закрыты школы.

Из-за последствий стихии было перекрыто движение для пассажирского транспорта по междугородним трассам. Также это коснулось автодорог А-370 "Уссури", Р-454 "Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре", ФАД Р297 по направлению Биробиджан — Хабаровск.

В Сахалинской области из-за непогоды были перекрыты четыре участка автодорог регионального значения.

В городе Хабаровске и Поронайском городском округе Сахалинской области в превентивных целях 12.12.2017 отменены занятия в школах.