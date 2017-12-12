Более 800 пивных примут гостей ЧМ-2018

Среди указанных заведений — 54 английских паба, 49 ирландских баров, 22 немецких, 236 пивных ресторанов, 122 спортбара.

Во время чемпионата мира 2018 года в Москве будет открыто более 800 баров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Среди этих заведений — 54 английских паба, 49 ирландских баров, 22 немецких, 236 пивных ресторанов, 122 спортбара.

— При этом рестораны и бары открытой сети, которых в городе 9,5 тысячи, готовы предложить меню на любой вкус, — заявил заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов.

Кроме того, он отметил, что меню ресторанов будет переведено на английский язык для удобства туристов.

Напомним, матчи чемпионат мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.