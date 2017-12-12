В лапше быстрого приготовления нашли ГМО

Читайте также

В лапше быстрого приготовления нашли ГМО

1006

Фото: © REUTERS

На упаковке продукта не указано о содержании в лапше ГМО, что является нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза.

Роспотребнадзор обнаружил в лапше быстрого приготовления "Ниссин кап нудлс" производства США генно-модифицированную сою. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В лапше быстрого приготовления "Ниссин кап нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods Inc. обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9% — сказано в сообщении.

На упаковке продукта не указано о содержании в лапше ГМО, что является нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части её маркировки".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!