В лапше быстрого приготовления нашли ГМО

Роспотребнадзор обнаружил в лапше быстрого приготовления "Ниссин кап нудлс" производства США генно-модифицированную сою. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— В лапше быстрого приготовления "Ниссин кап нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods Inc. обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9% — сказано в сообщении.
На упаковке продукта не указано о содержании в лапше ГМО, что является нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части её маркировки".
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