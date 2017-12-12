В Якутии уволили воспитательницу детсада, заклеившую ребёнку рот скотчем

Как выяснили правоохранители, работница детсада не один раз так обращалась с малышами.

Помощника воспитателя и воспитателя уволили по результатам проверки за то, что они применили по отношении к ребёнку недопустимые методы воспитания.

Сотрудники пресс-службы СУ СКР по Якутии сообщили, что 5 декабря полицейский проводил профилактический обход в посёлке Витим. Во время него местная жительница рассказала, что 27 ноября в детском саду "Колокольчик" помощница воспитателя во время обеда заклеила рот ребёнку 2011 года рождения из-за того, что он плохо себя вёл за столом.

Как установили правоохранители, так сотрудницы детсада не раз наказывали непослушных детей. Как сообщают местные СМИ, в тот же день ещё одного ребёнка "успокаивали" таким образом.