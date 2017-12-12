Жители Москвы стали чаще пользоваться Wi-Fi в наземном транспорте

Как сообщается, бесплатный Wi-Fi работает на 200 улицах в центре столицы и в 24 городских парках.

С начала 2017 года жители Москвы стали на 40% чаще пользоваться бесплатным городским Wi-Fi в наземном общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

— Популярность этой услуги растёт благодаря возможности получить доступ во всех наших автобусах, троллейбусах и трамваях, а также единой авторизации в сети MT_FREE, — заявил директор службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев.

Отмечается, что подключиться к бесплатному Wi-Fi в метро можно на станциях "Варшавская", "ВДНХ", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово", "Теплый Стан", "Тушинская" и международном вокзале "Южные Ворота". Кроме того, бесплатный Wi-Fi работает на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках.