Эксперты обещают подорожание бюджетных автомобилей в России в 2018 году

Как отмечают специалисты, стоимость новых иномарок в стране и сейчас довольно высока.

Рост цен на машины в России в 2018 году ударит по представителям среднего класса, заявил председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

По его словам, новые иномарки и так достаточно дорого стоят, и сейчас для многих уже стали неподъёмной покупкой. Специалист сообщил, что повышения цен следует ожидать со стороны бюджетных машин, которые попадают под программу утилизации, пишет НСН. Виктор Похмелкин подчеркнул, что авто бизнес- и премиум-класса если и возрастут в цене, то незначительно.

По словам эксперта, утилизационный сбор на легковые машины в будущем году может подняться на 87–125%. Из-за этого стоимость авто может возрасти на 10–17%.