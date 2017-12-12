"Магия". Авторы "Симпсонов" объяснили, почему малышка Мэгги не взрослеет

Американский радиоведущий Брайан Финк решил выяснить, почему Мэгги Симпсон не выходит из своего годовалого возраста и никогда не расстаётся с соской.
Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever.... how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!?— Brian Fink (@brianfink) 11 декабря 2017 г.
— Впервые за долгое время включил "Симпсонов". Не могу понять, почему Мэгги всё ещё младенец? Она разве не должна ходить в колледж, — спросил он.
Первая серия "Симпсонов" вышла в 1989 году. Таким образом, Мэгги сейчас должно быть 28 лет. Только в одной серии дети Мардж и Гомэра были представлены повзрослевшими.
Авторы мультфильма не оставили поклонника без ответа.
That's the magic of #TheSimpsons.— The Simpsons (@TheSimpsons) 11 декабря 2017 г.
— Это магия "Симпсонов", — написали авторы мультфильма.
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