"Магия". Авторы "Симпсонов" объяснили, почему малышка Мэгги не взрослеет

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"Магия". Авторы "Симпсонов" объяснили, почему малышка Мэгги не взрослеет

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giphy.com/media

Первая серия "Симпсонов" вышла в 1989 году. Таким образом, младшей из культовой семейки сейчас должно быть 28 лет.

Американский радиоведущий Брайан Финк решил выяснить, почему Мэгги Симпсон не выходит из своего годовалого возраста и никогда не расстаётся с соской.

Впервые за долгое время включил "Симпсонов". Не могу понять, почему Мэгги всё ещё младенец? Она разве не должна ходить в колледж, спросил он.

Первая серия "Симпсонов" вышла в 1989 году. Таким образом, Мэгги сейчас должно быть 28 лет. Только в одной серии дети Мардж и Гомэра были представлены повзрослевшими.

Авторы мультфильма не оставили поклонника без ответа.

Это магия "Симпсонов", — написали авторы мультфильма.

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