Чёрный кот Сэм отправился в путешествие автостопом из Мурманска во Владивосток

Владиславу Евглевскому вместе с питомцем предстоит преодолеть десятки тысяч км, часть из которых он пройдёт пешком.

Житель Мурманска Владислав Евглевский отправился в путешествие до Владивостока, взяв с собой кота по кличке Сэм. У молодого человека с собой палатка, рюкзак и всё необходимое для того, чтобы преодолеть тысячи километров.

Владислав планирует преодолеть около 20 тысяч км за полтора месяца. Вернуться домой он планирует в марте, к рождению сына.

Всё своё путешествие Владислав описывает в группе во "ВКонтакте". Среди знакомых у молодого человека нашлись как противники, так и единомышленники.

— Влад устраивает пешие и экстремальные походы, очень любит это занятие, цель всей его жизни именно этим и заниматься. Впереди у Влада — долгий путь автостопом по России до Владивостока. Многие отговаривали его, были и те, кто поддерживал. Я переживаю за Влада, но и поддерживаю одновременно в его решении, — отметила Анна Буканова.

Сейчас молодой человек на пути в Санкт-Петербург. Там он планирует провести три дня, чтобы показать Сэму город.