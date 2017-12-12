Хейли разозлила Трампа своим заявлением по поводу сексуальных домогательств

Постпред страны при ООН ранее заявила, что все жертвы подобных инцидентов должны быть услышаны.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли привела в ярость президента страны Дональда Трампа из-за своей позиции в связи с обвинениями в домогательствах в адрес американских звёзд, политиков и американского лидера в частности, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Ранее в CBS она прокомментировала недавние скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, сказав, что гордится "женщинами, которые не стали молчать". Когда же её спросили об обвинениях в адрес Трампа, которые несколько раз звучали во время предвыборной гонки, она ответила, что в этом её позиция такая же, как и та, что касается других случаев.

— То же самое: женщина, обвиняющая кого угодно, должна быть услышана, с этим нужно разобраться, — подчеркнула Хейли.

Отмечается, что вопрос, касающийся обвинений Трампа, вновь стал обсуждаться в американских СМИ, что вызвало раздражение у главы США. Сам президент считает все эти обвинения ложными.