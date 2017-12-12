Правительство выделило 20 млрд рублей 40 самым успешным российским регионам

Как отмечается, наивысших темпов роста налогового потенциала достигли Якутия, Татарстан и Московская область.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 20 млрд рублей дотаций будут распределены между 40 российскими регионами, показавшими лучшие результаты по социально-экономическому развитию. Деньги на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

— Подписанным распоряжением межбюджетные трансферты в форме дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 20 млрд рублей распределены между 40 субъектами Федерации, — отмечается в сопроводительной записке.

Якутия, Татарстан и Московская область, как сообщается, достигли самых больших успехов в данном направлении. Документ одобрили 7 декабря.