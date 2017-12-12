СКР возбудил дело против собственника "ВИМ-авиа"

Мурсекаев и финансовый директор Алевтина Калашникова скрываются от следствия. Их уже объявили в международный розыск.

Против собственника авиакомпании "ВИМ-авиа" Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, оно было открыто по статье "Злоупотребление полномочиями".

Помимо Мурсекаева фигурантами дела стали бывший генеральный директор Александр Кочнев, главный бухгалтер Екатерина Пантелеева и финансовый директор Алевтина Калашникова.

По данным СК, компаниям — контрагентам "ВИМ-авиа" был нанесён ущерб на сумму в 782 миллиона рублей. Потерпевшими числится четыре компании.

Добавим, что Мурсекаев и Калашникова скрылись от следствия, сбежав из России. Их объявили в международный розыск.

Как уже сообщал Лайф, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева были задержаны, им предъявили обвинения по делу о мошенничестве.