Ледяной дождь накроет Москву вечером 12 декабря

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Ледяной дождь накроет Москву вечером 12 декабря

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Фото: © РИА Новости/Евгений Резник

Согласно прогнозам специалистов, к вечеру вторника ожидается понижение атмосферного давления.

Во вторник, 12 декабря, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с небольшими осадками. Вечером в некоторых районах возможен ледяной дождь.

— Сегодня столичный регион постепенно окажется в зоне влияния медленно приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта атлантического циклона, несущего небольшие осадки и тёплые воздушные массы, — отмечается в сообщении.

Днём 12 декабря температура в Москве будет от –1 до +1. К вечеру в столице ожидается 0…+2°, по области –1…+2°. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, к вечеру усилится до 5–10 м/с.

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