В севастопольском банке ВВБ введена временная администрация

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В севастопольском банке ВВБ введена временная администрация

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Флаг на здании Центрального банка России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По решению ЦБ РФ, в севастопольском банке ВВБ введена временная администрация. Она будет управлять кредитным учреждением полгода, сообщается на сайте регулятора.

Назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев… Одновременно приказом Банка России с 12 декабря 2017 года введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Банк ВВБ" сроком на три месяца, — отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Причиной послужило неустойчивое финансовое положение ВВБ. Таким образом, полномочия акционеров и органов управления кредитного учреждения приостановлены на полгода.

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