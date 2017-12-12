По решению ЦБ РФ, в севастопольском банке ВВБ введена временная администрация. Она будет управлять кредитным учреждением полгода, сообщается на сайте регулятора.
Назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев… Одновременно приказом Банка России с 12 декабря 2017 года введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Банк ВВБ" сроком на три месяца, — отмечается в сообщении ЦБ РФ.
Причиной послужило неустойчивое финансовое положение ВВБ. Таким образом, полномочия акционеров и органов управления кредитного учреждения приостановлены на полгода.
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