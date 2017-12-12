Ближайший запуск с космодрома Восточный состоится в январе 2018 года

Как стало известно, старт, намеченный на 22 декабря, было решено перенести на более поздний срок.

Ближайший запуск с космодрома Восточный назначен на конец января 2018 года. Именно тогда состоится старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическими аппаратами "Канопус-В" №3 и №4 и разгонным блоком "Фрегат", который ранее был намечен на 22 декабря, рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

— 22 декабря пуска не будет, выходим, предположительно, на конец января, — отметил он.

По словам Александра Иванова, причиной предыдущего неудачного запуска с Восточного 28 ноября стал алгоритм работы системы управления разгонного блока "Фрегат". Как отмечается, он потерял ориентацию и упал.

К январю специалисты устранят недоработки. По словам Иванова, проблемы с алгоритмом системы управления "Фрегата" могут быть причиной аварии только при запуске с Восточного на солнечно-синхронную орбиту. Если старт состоится с других космодромов, таких последствий быть не должно.