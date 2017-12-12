СМИ: Трамп готов мириться с президентом Асадом до 2021 года

Как отмечается, данная позиция Вашингтона обусловлена в том числе "ограниченными возможностями" американской администрации.

Президент США Дональд Трамп не планирует предпринимать попыток отстранить от власти президента Сирии Башара Асада до 2021 года, сообщил журнал The New Yorker.

По информации издания, американская администрация "готова принять продолжение правления президента Башара Асада до следующих президентских выборов в Сирии в 2021 году".

— Данное решение является отступлением от неоднократно повторявшихся заявлений США о том, что отставка Асада должна стать одним из элементов мирного урегулирования, — отметили в журнале.

Как полагают эксперты, такая позиция США связана с "ограниченными возможностями" американской администрации. Также среди причин называется ситуация в Сирии с военной точки зрения. Как подчёркивается, переломным моментом в отношении к Асаду стала поддержка со стороны российских ВКС в Сирии.

При этом сообщается: власти США обеспокоены, что Асад может "тем или иным путём" выиграть выборы в Сирии в 2021 году.