Трамп назвал законными удары по армии САР

Он счёл это мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнёров по коалиции.

Президент США Дональд Трамп считает законными удары по сирийской армии, которые были нанесены возглавляемой Соединёнными Штатами коалицией. Об этом говорится в письме американского лидера, направленном конгрессу страны, в котором описаны текущие военные операции с участием военнослужащих США.

Уточняется, что американские ВС нанесли "ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам", которые "были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнёров, участвующих в этой кампании".

Напомним, коалиция нанесла удар по сирийским военным 8 июня в районе населённого пункта Ат-Танф. 18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель, а 20 июня — БПЛА иранского производства, который принадлежал ВВС Сирии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что американский F-22 мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина.