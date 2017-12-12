Трамп назвал законными удары по армии САР

Президент США Дональд Трамп считает законными удары по сирийской армии, которые были нанесены возглавляемой Соединёнными Штатами коалицией. Об этом говорится в письме американского лидера, направленном конгрессу страны, в котором описаны текущие военные операции с участием военнослужащих США.
Уточняется, что американские ВС нанесли "ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам", которые "были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнёров, участвующих в этой кампании".
Напомним, коалиция нанесла удар по сирийским военным 8 июня в районе населённого пункта Ат-Танф. 18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель, а 20 июня — БПЛА иранского производства, который принадлежал ВВС Сирии.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что американский F-22 мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина.
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