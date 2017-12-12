К программе реновации в Москве могут привлечь иностранных инвесторов

На последующие этапы реализации программы реновации в Москве могут быть привлечены иностранные инвесторы. Такую возможность не исключил министр правительства столицы Сергей Черемин.

— Если на начальном этапе город реализует бюджетные средства, то на последующих было бы целесообразно и прагматично привлекать инвесторов, в том числе и иностранных, — приводит слова руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города ТАСС.

Черемин добавил, что за рубежом есть интерес к программе реновации.

Как уже сообщал Лайф, программа реновации устаревшего жилфонда была утверждена 1 августа текущего года. В число подлежащих сносу внесли 5144 многоквартирных дома.