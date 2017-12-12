Российский экипаж МКС трижды выйдет в открытый космос в 2018 году

Первый выход, намеченный на 2 февраля, ранее планировалось провести в конце 2017 года.

Российские космонавты, которые несут вахту на МКС, трижды выйдут в открытый космос в 2018 году, сообщают "Известия" со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

— Предварительно на 2018 год запланировано три выхода в открытый космос по российской программе полётов, — отмечается в сообщении. При этом после 2014 года российский экипаж выходил в космос по одному разу в год.

Так, первая отправка, которая должна была состояться в конце этого года, перенесена на 2 февраля. Второй выход назначен на май: космонавты установят на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС аппаратуру для мониторинга за поведением птиц. Дата третьего выхода пока не известна.