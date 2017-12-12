К Новому году в Москве 22 катка зальют натуральным льдом

Работы по заливке площадок начнутся, когда пройдут снегопады и температура воздуха установится на уровне минус 10 градусов.

В 16 столичных парках откроются 22 катка с натуральным льдом и оборудованными точками проката снаряжения. На шести площадках можно будет кататься бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что ледовые арены откроются до конца декабря. Более точная дата будет зависит от погодных условий, так как площадки начнут заливать только тогда, когда больше пяти дней температура на улице будет держаться ниже минус 10 градусов и при этом не будет снегопадов.

По данным столичной мэрии, самый большой каток площадью более 15 тысяч квадратных метров появится в "Сокольниках". Его можно будет посетить в любое время суток совершенно бесплатно, не считая аренды необходимого снаряжения.

Также свободным будет вход на ледовые арены в парках "Красная Пресня", "Радуга", "Северное Тушино" и усадьбе Люблино.

Напомним, сейчас горожане могут покататься аренам с искусственным покрытием в gарке Горького, на ВДНХ и на Красной площади. Всего в Москве откроются около 200 катков с искусственным льдом.