Правительство поручило проиндексировать на 3,9% тарифы на грузоперевозки

При этом изменений в стоимости перевозок пассажиров в грядущем году не запланировано.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе провести в 2018 году индексацию тарифов на грузоперевозки РЖД и услуги инфраструктуры для них на 3,9% относительно 2017 года, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, глава правительства поручил выявить ежегодный темп роста тарифов РЖД на перевозки грузов и услуги инфраструктуры для железнодорожных грузоперевозок в 2019–2025 годах на уровне инфляции минус 0,1%.

При этом тарифы на перевозки пассажиров индексироваться в следующем году не будут.

Также РЖД рекомендовано продолжить предоставлять долгосрочные скидки на перевозку грузов в размере до 50%.