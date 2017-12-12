Закурившая на борту самолёта женщина угрожала убить всех пассажиров

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Закурившая на борту самолёта женщина угрожала убить всех пассажиров

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

На борту самолёта авиакомпании Southwest задержали Валери Карбело, которая сначала пыталась закурить, а после начала угрожать расправой остальным пассажирам. Как передаёт CBS, инцидент произошёл на рейсе Портленд — Сакраменто.

Сначала женщина пыталась закурить в туалете на борту самолёта. Когда бортпроводники попросили её сесть на место, пассажирка стала буйно себя вести и угрожать убить всех остальных на борту.

Из-за того что она толкнула одного из бортпроводников, пассажиры и члены экипажа удерживали её до конца посадки.

Как только лайнер сел, Карбело тут же задержали. Однако позже её отпустили под залог. Ей пришлось заплатить 75 тысяч долларов.

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