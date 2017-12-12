Спасатели обнаружили тело одного из рыбаков с отколовшейся в Татарстане льдины

Всего на ней находилось пять человек. Один из рыбаков из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде.

В Татарстане спасатели обнаружили на реке Каме тело одного из рыбаков с отколовшейся от берега льдины, сообщили в региональном главке МЧС России. Его личность устанавливается.

— По правому берегу вниз по течению в 60–70 метрах от берега в 4 километрах от дамбы обнаружено тело мужчины, — сообщили в ведомстве.

Накануне вечером от берега Камы в Набережных Челнах в районе Нижнекамской ГЭС откололась льдина, на которой находилось пять рыбаков. Спустя час одного из них спасли из воды, когда он из последних сил плыл в зимней одежде по реке. Он был госпитализирован, а поиск остальных продолжился.

Ранее стало известно, что к поисковой операции привлекут вертолёт Ми-8 и беспилотник. Всего же на данный момент к поискам привлечено 137 человек при 33 единицах техники.