У контрабандистов из Болгарии изъяли биткоины на $3 млрд

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У контрабандистов из Болгарии изъяли биткоины на $3 млрд

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Фото: ©REUTERS/Dado Ruvic

Преступники обходили налогообложение при помощи компьютерного вируса, а сэкономленное вкладывали в криптовалюту.

В Болгарии раскрыли сеть контрабандистов, не плативших налоги и сборы. Вместо этого они вкладывали деньги в биткоины, сообщает Coindesk.

Отмечается, что преступники обходили налогообложение ввозимых в страну товаров при помощи компьютерного вируса, которым заразили гаджеты болгарских пограничников. Так они смогли сэкономить миллионы долларов.

В итоге правоохранителям удалось задержать 23 человека. Кроме того, они изъяли оборудование, гаджеты и банковские документы. При этом было конфисковано более 200 000 биткоинов, что составляет больше трёх миллиардов долларов. Стоит отметить, что это примерно 7% от ВВП Болгарии.

Дальнейшая судьба криптовалюты пока не известна.

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