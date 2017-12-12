ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Москве на Новый год

Как сообщил Александр Бортников, взрывы готовила группа выходцев из Центральной Азии.

Сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты на Новый год, в том числе с участием смертников. Как заявил директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, также предполагались теракты во время предвыборной кампании.

— Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые планировали совершение терактов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации, — рассказал Бортников на заседании НАК.

По его словам, у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства. Также они хранили огнестрельное оружие и боеприпасы. Кроме того, сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству средств террора.