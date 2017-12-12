В Татарстане 12-летняя школьница отравилась угарным газом и умерла в душе

К тому моменту, когда родители обнаружили тело девочки, она уже час как была мертва.

В Татарстане 12-летняя школьница умерла в душевой кабине, сообщает издание "Казань. Прямой эфир" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело девочки отправлено на медицинскую экспертизу, однако, по предварительной версии, смерть наступила от отравления угарным газом и утопления.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 10 декабря. Около 23:30 родители подростка забеспокоились, что дочь долго не выходит из ванной комнаты. Как выяснилось, к этому моменту девочка уже час как была мертва.

В связи с произошедшим СУ СК России по Республике Татарстан начало проверку.