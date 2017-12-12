Прощай, Карл! Герой мема покидает сериал "Ходячие мертвецы"

Последняя серия с участием ключевого персонажа постапокалиптического телесериала выйдет 25 февраля 2018 года.

Актёр Чендлер Риггз, известный по роли Карла в сериале "Ходячие мертвецы", больше не будет сниматься в хоррор-драме, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что такое решение обосновано только развитием сюжета, а не желанием самого Риггза. Так, по сценарию Карла укусил зомби и он должен умереть.

— Да, Карл умрёт. Нет никаких шансов, что он выберется живым. Его история определённо подходит к концу, — рассказал артист.

Информацию о скорой смерти героя подтвердили представители канала AMC, отметив, что Карл появится ещё в одной серии. Её премьера состоится 25 февраля.

По данным издания, Чендлер Риггз — один из немногих постоянных персонажей сериала на протяжении всех восьми сезонов. Он снимался в картине с 11-летнего возраста, и в этом году ему исполнилось 18.

Напомним, в ноябре сериал "Ходячие мертвецы" показал худшие рейтинги со времён второго сезона, в связи с чем некоторые его поклонники отметили, что хоррор превратился в скучную мыльную оперу.