Прощай, Карл! Герой мема покидает сериал "Ходячие мертвецы"

Актёр Чендлер Риггз, известный по роли Карла в сериале "Ходячие мертвецы", больше не будет сниматься в хоррор-драме, сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что такое решение обосновано только развитием сюжета, а не желанием самого Риггза. Так, по сценарию Карла укусил зомби и он должен умереть.
— Да, Карл умрёт. Нет никаких шансов, что он выберется живым. Его история определённо подходит к концу, — рассказал артист.
Oh no #TWD pic.twitter.com/wc9lv1bGvL— The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) 11 декабря 2017 г.
Информацию о скорой смерти героя подтвердили представители канала AMC, отметив, что Карл появится ещё в одной серии. Её премьера состоится 25 февраля.
По данным издания, Чендлер Риггз — один из немногих постоянных персонажей сериала на протяжении всех восьми сезонов. Он снимался в картине с 11-летнего возраста, и в этом году ему исполнилось 18.
Напомним, в ноябре сериал "Ходячие мертвецы" показал худшие рейтинги со времён второго сезона, в связи с чем некоторые его поклонники отметили, что хоррор превратился в скучную мыльную оперу.
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