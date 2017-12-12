Соцсети заполонили спойлеры к новым "Звёздным войнам" (осторожно, спойлеры!)

Фанаты киносаги спорят о том, были ли на самом деле те или иные повороты сюжета.

После закрытой премьеры фантастического фильма "Звёздные войны: Последние джедаи", которая прошла в Лос-Анджелесе 10 декабря, в соцсетях появилось множество спойлеров. Впрочем, фанаты киносаги спорят, была ли та или иная сцена в фильме или это просто плод фантазии.

По одной из версий, картина завершится на решении главной героини Рей изменить устои ордена джедаев, привнеся в него свободу. Для этого она даже объединится с Кайло Реном. По сюжету, кстати, якобы выяснится, что их встреча стала возможной благодаря Люку Скайуокеру.

My heart is still pounding. Can't even listen to music on the way home. Shellshocked, through and through.



The Last Jedi is the real thing. pic.twitter.com/lljVHM7O3Q — did I ever tell you I was in a Star Wars film (@KingdomOfTheEgo) 11 декабря 2017 г.

Ещё спойлер, о котором говорят поклонники: Рей — внучка джедая Оби-Вана Кеноби. Напомним, своих родителей она не знает.

Правда, на портале Reddit.com самый популярный пост гласит, что ни один из поворотов действительности не соответствует. Об этом написал пользователь, дав понять, что является сотрудником СМИ. Он отметил, что рискует лишиться работы, если раскроет правду. Однако ему указали, что журналисты не делают столько ошибок в своих текстах.

В целом пользователи пишут, что восьмая часть не похожа на остальные фильмы саги. Но её характеризуют как успешную. "Я сразу полюбила "Последних джедаев", "Никак не могу выкинуть из головы одну сцену", — отмечают фанаты.