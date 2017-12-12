"Цифровое золото". Дуров наварился на биткоинах на $33 млн

Известный программист и предприниматель вложился в криптовалюту ещё в 2014 году и, как оказалось, немало преуспел.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и "Телеграма" Павел Дуров стал на $33,5 млн богаче благодаря биткоинам. Об этом он рассказал в интервью изданию B loomberg.

Четыре года назад он купил две тысячи биткоинов, заплатив за весь пакет $1,5 млн (по $750 за одну единицу). К настоящему моменту курс серьёзно подрос, и теперь объём криптокапитала Павла Дурова составляет $35 млн.

Дуров подытожил, что настроен в отношении криптовалюты достаточно оптимистично и назвал биткойны цифровым золотом.

Отметим, российский программист и предприниматель уже не в первый раз высказывается в поддержку криптовалюты. Например, ранее он раскритиковал идею Минфина РФ запретить частным лицам покупать биткоины. Основатель "Телеграма" и соцсети "ВКонтакте" считает киберденьги шансом выйти из-под долларовой гегемонии США.