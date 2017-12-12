В Японии выбрали иероглиф уходящего года, который связан с КНДР

В Японии иероглифом уходящего года выбрали символ под названием "кита", который переводится как "север", сообщил в прямом эфире местный телеканал NTV NEWS24.
Этот знак настоятель буддийского Киёмидзу-дэра ("Храм чистой воды") написал на бумаге тушью при помощи массивной кисти в Киото. Отмечается, что в выборе символа можно было участвовать в течение ноября.
Предполагается, что такой выбор был связан с ракетными пусками и ядерными испытаниями в КНДР, так как этот иероглиф также служит просторечным названием Северной Кореи.
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