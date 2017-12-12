В Японии выбрали иероглиф уходящего года, который связан с КНДР

Им стал знак, который переводится как "север". Его торжественно написали тушью в храме Киёмидзу-дэра.

В Японии иероглифом уходящего года выбрали символ под названием "кита", который переводится как "север", сообщил в прямом эфире местный телеканал NTV NEWS24.

Этот знак настоятель буддийского Киёмидзу-дэра ("Храм чистой воды") написал на бумаге тушью при помощи массивной кисти в Киото. Отмечается, что в выборе символа можно было участвовать в течение ноября.

Предполагается, что такой выбор был связан с ракетными пусками и ядерными испытаниями в КНДР, так как этот иероглиф также служит просторечным названием Северной Кореи.