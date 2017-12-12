Американский словарь Merriam-Webster назвал "слово года"

Кроме возглавившего рейтинг популярных слов "феминизма". На втором месте оказалось слово "замешанный".

"Словом 2017 года" по версии американского словаря Merriam-Webster стало слово "феминизм", сообщается на сайте словаря. Отмечается, что всплеск запросов был зафиксирован в период январских женских маршей в стране. Помимо того, его популярность связывают с недавними скандалами по поводу сексуальных домогательств в шоу-бизнесе и политике.

В топ-10 также вошли слова "замешанный", "эмпатия", "ураган", "федерализм", "оплошность" и другие.

Как ранее писал Лайф, слово "замешанный" было ранее признано словом 2017 года по версии словаря Dictionary.com. Наибольшее количество было зафиксировано после выступления Иванки Трамп, когда ей задали вопрос на предмет того, "замешана" ли она в деятельности своего отца — президента США Дональда Трампа. К тому же слово стало популярным на фоне сообщений о том, что Россия якобы замешана в попытках повлиять на выборы президента в США.