В поездах "Москва" убрали вертикальные поручни по просьбам пассажиров метро

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В поездах "Москва" убрали вертикальные поручни по просьбам пассажиров метро

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

В будущем конструкцию могут демонтировать во всех поездах нового поколения, которые начали курсировать в апреле 2017 года.

По просьбам большинства пассажиров в поездах нового поколения "Москва" демонтировали вертикальные поручни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Отмечается, что из каждого состава убрали по 30 поручней, чтобы увеличить скорость посадки и высадки пассажиров. И в случае если пассажиры положительно отреагируют на обновление, то конструкцию в дальнейшем демонтируют во всех новых поездах.

Напомним, 14 апреля 2017 года на рейс вышел первый поезд российского производства "Москва". До конца 2020 года в столичной подземке появится ещё 912 таких вагонов.

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