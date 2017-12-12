В поездах "Москва" убрали вертикальные поручни по просьбам пассажиров метро

В будущем конструкцию могут демонтировать во всех поездах нового поколения, которые начали курсировать в апреле 2017 года.

По просьбам большинства пассажиров в поездах нового поколения "Москва" демонтировали вертикальные поручни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Отмечается, что из каждого состава убрали по 30 поручней, чтобы увеличить скорость посадки и высадки пассажиров. И в случае если пассажиры положительно отреагируют на обновление, то конструкцию в дальнейшем демонтируют во всех новых поездах.

Напомним, 14 апреля 2017 года на рейс вышел первый поезд российского производства "Москва". До конца 2020 года в столичной подземке появится ещё 912 таких вагонов.