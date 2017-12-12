Михалков: Российский кинематограф перестал опускать зрителей на "дно"

Число зрителей, просмотревших российские фильмы в кинотеатрах, за последние несколько лет увеличилось на 70%.

Советский и российский кинорежиссёр, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков констатировал, что отечественное кино выходит из тяжёлого кризиса. Об этом он заявил в ходе выступления на Х съезде Союза кинематографистов, который состоялся накануне в Москве.

По словам Михалкова, россияне вернулись в кинотеатры, чтобы посмотреть отечественные фильмы. А произошло это потому, что российский кинематограф перестал опускать зрителей на "дно".

В частности, по данным Союза кинематографистов, если в 2012 году российское кино посмотрели 28,6 млн человек, то в 2016 году — 47,7 млн человек. То есть число зрителей, просмотревших российское кино, увеличилось на 70%. Такая динамика — абсолютный 25-летний рекорд, отметил Михалков.

— Для меня стало большой радостью, что люди стали ходить на российское кино, потому что оно перестало их чморить и опускать на "дно", — добавил режиссёр.

Михалков подчеркнул, что среди лидеров проката этого года — фильмы "Последний богатырь", "Сталинград", "Викинг" и "Экипаж".

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