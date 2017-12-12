Отец погибших в пожаре под Новосибирском детей систематически их избивал

В отношении многодетного отца Владимира Перфильева, пятеро из шести малышей которого погибли при пожаре в посёлке Степном, возбуждено второе уголовное дело — на этот раз об истязании малышей. Об этом сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, мужчина систематически избивал своих шестерых малолетних детей, из-за чего они страдали физически и психически. Выживший 11-летний Никита, во время пожара гостивший у дедушки, сейчас живёт у родственников.

Уголовное дело об истязании объединено в общее производство с уголовным делом по факту гибели пятерых детей. Расследование продолжается.

Напомним, 3 декабря 2016 года в пожаре погибли пятеро малолетних детей. Их отцу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Он был заключён под стражу.