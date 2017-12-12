Создана первая в мире косметика для трансгендеров

Как заявила создательница средств для макияжа, многие её клиенты теряются, когда впервые приходят в обычные магазины с товарами для мейкапа.

В Великобритании визажист Джессика Блэклер создала новую марку косметики Jecca, которая предназначена специально для трансгендеров. Она уверена, что "косметика не имеет женского или мужского пола". По словам визажиста, косметика особенно понравится тем, кто хочет подчеркнуть линию бороды. Купить средства макияжа можно будет онлайн с 18 декабря.

— Я получала запросы от трансгендеров на уроки макияжа, где они могли прийти и чувствовать себя комфортно и безопасно. После исследования и тестирования рынка я основала студию, куда они все могут прийти, — отметила Джессика Блэклер.

Публикация от JECCA MAKEUP (@jeccamakeup) Дек 9 2017 в 1:51 PST

Визажист рассказала, что некоторые её клиенты никогда не использовали косметику и просто потеряются в магазине с товарами для макияжа.

— Когда вы рождаетесь женщиной, вы часто воспитываетесь с макияжем — ваша мама учит вас или ваших друзей. У большинства моих клиентов этого не было, поэтому они приходят ко мне, — заявила она.

Блэклер планирует к лету расширить ассортимент. В частности, создать более удобные средства для подводки.

Публикация от JECCA MAKEUP (@jeccamakeup) Ноя 26 2017 в 1:39 PST

— Мы хотим выпустить больше цветных продуктов в летние месяцы. Мы планируем рассмотреть решения для контуров — упростить контурирование, — заявила Блэклер.